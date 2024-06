Kryminalny Poznań 26.06.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

To były piękne dwa dni na Antidotum Airshow Leszno✈️ Dziękujemy Wam za ten bardzo miło spędzony czas. Zapraszamy do obejrzenia galerii podsumowującą wczorajszy dzień na Lotnisko Leszno Podczas dwóch dni pokazów nasze stoisko odwiedziło tysiące ludzi, zaprezentowaliśmy Wam sprzęt, który jest wykorzystywany w naszej codziennej służbie. Przewodnicy psów służbowych, policjanci Komisariatu Wodnego oraz Instruktorzy Technik i Taktyk Interwencji przygotowali dla Was specjalne pokazy. Spotkaliśmy się z wieloma naszymi przyjaciółmi. Wśród dzieci największe zainteresowanie wzbudzili policjanci SPKP oraz Grupy Realizacyjnej, jak i wspólne gry i zabawy z policjantami Policja Leszno Natomiast Wydział Kadr i Szkolenia KWP Poznań odpowiadał na pytania jak dołączyć do Nas, jak zostać wielkopolskim policjantem👮I tutaj też przypominamy, że każdy zainteresowany może więcej szczegółów uzyskać wchodząc na specjalnie dedykowaną stronę: https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/praca-w-policji/zostan-policjantem Antidotum Airshow Leszno to niesamowita atmosfera, wieczorne oraz nocne pokazy wpływają na to, że z roku na rok do Leszna zjeżdża się coraz więcej ludzi. Dziękujemy serdecznie organizatorom, miejmy nadzieję, że widzimy się za rok☺️ 📸Ł. Kędziora/KWP Polska Policja