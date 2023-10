Kryminalny Poznań 27.10.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Zbliżający się okres to czas odwiedzania i porządkowania grobów. Niejednokrotnie przemierzamy wiele kilometrów, by odwiedzić groby naszych bliskich. Jak co roku funkcjonariusze będą starali się upłynniać ruch, przede wszystkim w rejonach cmentarzy. Wszystkich kierowców prosimy o to, by stosowali się do poleceń policjantów. Zachowajcie rozsądek i rozwagę!🚗 Komenda Miejska Policji w Poznaniu