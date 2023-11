Kryminalny Poznań 27.11.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Nasza koleżanka podkom. Emilia Korbanek z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu po raz kolejny dała nam powód do dumy! 🥰 W sobotę 25 listopada w Lublińcu ukończyła XX Maraton Komandosa. Zajęła 183. miejsce open na 540 zawodników. Do mety dobiegła jako 9 kobieta spośród 52 startujących. Była jedną z dwóch policjantek, które podjęły się takiego wyzwania👮‍♀️💪 Maraton Komandosa to bieg w umundurowaniu służbowym lub ćwiczebnym, w butach taktycznych i z plecakiem o wadze minimum 10 kilogramów. Z pomocy można skorzystać tylko na półmetku. Trasa prowadzi duktami i ścieżkami leśnymi. To nie pierwsze takie osiągnięcie Emilii. Ukończeniem biegu zamknęła to, co było jej tegorocznym wyzwaniem, a mianowicie zdobycie Wielkiego Szlema Komandosa. W tym celu trzeba ukończyć 5 biegów: Ćwierćmaraton Komandosa, Półmaraton Komandosa, Setkę Komandosa, Bieg o Nóż Komandosa i właśnie Maraton Komandosa. Można? Można! 😃 Emi! Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! ☺️