Kryminalny Poznań 28.02.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Dziecko w Centrum” zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „PRAWA DZIECKA MOIMI OCZAMI”. Konkurs rozpoczyna się 28 lutego 2024 roku i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z klasy I-II województwa wielkopolskiego. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach: a) Kategoria I: rysunek, plakat b) Kategoria II: grafika, fotografia c) Kategoria III: spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund). Ideą Konkursu jest zwiększenie świadomości małoletnich w zakresie posiadanych praw, które mają wpierać ich rozwój i gwarantować jak najlepsze warunki do życia.