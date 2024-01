Kryminalny Poznań 3.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Sprawdź, jak prezentuje się kronika kryminalna Poznania. Obserwujemu profile facebookowe zajmujące się wydarzeniami kryminalnymi w Poznaniu i okolicach. Z naszego artykułu dowiesz się o kradzieżach, wypadkach, rozbojach czy morderstwach w mieście. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

Wypadki, pobicia, kradzieże, włamania, zaginięcia - poznańska policja codziennie ma ręce pełne roboty. Śledź razem z nami ich pracę i bądź zawsze na bieżąco. Poniżej znajdziesz informacje kryminalne z Poznania i okolicy dodane dzisiaj na Facebooka.

Wydarzenia kryminalne w Poznaniu This is a re-share of a post

Jeżeli widzimy na ulicy starszą osobę, która wydaje się być zagubiona, błąka się bez celu, warto zainteresować się jej losem. Zadzwońmy pod numer 112. Możemy w ten sposob uratować komus zdrowie, a nawet życie.

Geniusz zacierania za sobą śladów w akcji...

Witamy Was w 2024 roku☺️🥳 Czas więc na małe, fotograficzne podsumowanie tego poprzedniego☺️ Ciężko było wybrać te kilka zdjęć, ale każde z nich niesie ze sobą jakąś historię, pozytywne emocje. Jeszcze raz - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU☺️

🎆🎇🎇🎆 Dziś ostatni dzień 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ roku…roku, który był dla nas intensywny pod wieloma względami. Jedno jest pewne, na pierwszym miejscu było Wasze bezpieczeństwo - wszystkich mieszkańców Miasto Poznań oraz Powiat Poznański. Reagowaliśmy na każdy sygnał, kiedy nas potrzebowaliście. W przyszłym roku nie będzie inaczej. Możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie 👮‍♂️ Dzisiaj życzymy Wam dużo zdrowia, życzliwości i zamieniania marzeń na cele, które w nadchodzącym 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ roku zrealizujecie☺️ 🎉🪅🎊 Pamiętajcie! Dzisiaj podczas zabaw sylwestrowych postawcie na bezpieczeństwo. Wielkopolska Policja Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto

I tak oto dotarliśmy do ostatniego dnia 2023 roku...🎉🎊 Dziękujemy, że byliście z nami🙂Bywało różnie, ale cieszymy się, że mogliśmy Wam przybliżyć naszą pracę na zdjęciach, filmach oraz w wielu artykułach. Pamiętajcie, zawsze dbamy o bezpieczeństwo poznaniaków, wielkopolan. Nie inaczej będzie dzisiejszej nocy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo uśmiechu, samych pozytywnych dni, spełnienia marzeń oraz osiągnięcia zaplanowanych celów w 2024 roku. Bawcie się bezpiecznie!😉 Dziękujemy Strażakom z OSP Głuszyna za zdjęcia i wspólny projekt😊 Fot. Mł.asp. Łukasz Kędziora Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Nadchodzi wielkimi krokami ostatni weekend 2023 roku😊 Zapewne już jutro zaczniecie wyjeżdzać powoli na imprezy sylwestrowe🚗 Pamiętajcie, dostosujecie prędkość do warunków panujących na drogach, jedziesz - nie pij❌ Nie zapomnijcie również sprawdzić stanu swoich pojazdów przed wyruszeniem w długą drogę. No i pamiętajcie o wypoczynku. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych. Widzimy się w nowym roku, mamy dla Was duuuuużo zdjęć, filmów😄 Policjant chory na ZŁOŚLIWY NOWOTWÓR❗️Pomóż!

„Niebiescy” oraz ludzie dobrej woli‼️ potrzebna jest nasza i Wasza pomoc 💙💙 Nasz kolega Wojtek - policjant z Komisariatu Policji Poznań - Północ ciężko zachorował i potrzebne są pieniądze na jego leczenie. Liczy się każdy, nawet drobny gest 🙏 Połączmy siły i do dzieła 💪 wierzymy, że wspólnie uda nam się uzbierać potrzebną kwotę 🫶 Wojtek- trzymamy za Ciebie ✊ i dokładamy swoją cegiełkę! Wielkopolska Policja Policyjni KREWniacy - Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP w Poznaniu

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc w roku - sylwester❗ Większość z nas chce przeżyć ten czas w niepowtarzalny i zjawiskowy sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.💥💥💥 Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec odchodzącego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich spokojny i bezpieczny🤝 Warto zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami👉 https://tiny.pl/c6fch

