Kryminalny Poznań 3.07.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Sprawdź, jak prezentuje się kronika kryminalna Poznania. Obserwujemu profile facebookowe zajmujące się wydarzeniami kryminalnymi w Poznaniu i okolicach. Z naszego artykułu dowiesz się o kradzieżach, wypadkach, rozbojach czy morderstwach w mieście. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Śledź razem z nami policyjne profile na Facebooku. Znajdziesz tu informacje o wypadkach, kradzieżach, pobiciach, zaginięciach... Każdy dzień przynosi mnóstwo pracy dla poznańskiej policji. Co wydarzyło się dziś?

Wiadomości kryminalne z Poznania This is a re-share of a post

27 czerwca br. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań – Wilda zatrzymali 33-latka, który poszukiwany był trzema listami gończymi. Mężczyzna nie stawiał się do odbycia kary pozbawienia wolności, którą orzekł mu sąd za popełnione w przeszłości przestępstwa. Kryminalni, którzy specjalizują się w poszukiwaniach osób, namierzyli mężczyznę w jednym z hosteli na terenie Poznania. Wilda – Poszukiwany i poszukiwana w rękach poznańskich policjantów

Poszukiwany i poszukiwana w rękach poznańskich policjantów Kryminalni z Komisariatu Policji Poznań - Wilda zatrzymali poszukiwanego trzema listami gończymi. Mężczyzna miał na sumieniu liczne kradzieże i przestępstwa narkotykowe. W ubiegłym tygodniu został namierzony i wpadł w ręce stróżów prawa. Towarzyszyła mu partnerka, również poszukiwana przez organy ścigania. 33-latek na 2,5 roku trafił za kratki. Dodatkowo obydwoje odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Szczegóły sprawy: https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzialania-policji/aktualnosci/dzialania-policji-1/255254,Wilda-Poszukiwany-i-poszukiwana-w-rekach-poznanskich-policjantow.html Wielkopolska Policja Komisariat Policji Poznań - Wilda

1 lipca br. policjanci w całym kraju przeprowadzili działania pod nazwą „Prędkość”. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, brawura i brak wyobraźni są główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Od początku wakacji w całym kraju doszło do 73 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/255241,KWP-Policyjne-dzialania-quotPREDKOSCquot.html Gniezno - Areszt za usiłowanie zabójstwa za pomocą samochodu

Nawet dożywocie za usiłowanie zabójstwa grozi 27-latkowi, który Gnieźnie po kłótni z byłą partnerką celowo doprowadził podczas jazdy samochodem do wypadku. Podejrzany usłyszał zarzut, po czym Sąd Rejonowy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wspólne ćwiczenia Policji oraz Straży Pożarnej. Wszystko po to, aby dbać o bezpieczeństwo i ratować życie👨‍🚒👮‍♂️ Dziś na jeziorze w Kiekrzu odbyło się szkolenie nurkowe z zakresu poszukiwań osób poszkodowanych i zaginionych pod wodą. Policjanci oraz Strażacy pracowali na głębokości 20-25m. Podczas szkolenia wykorzystano urządzenia hydroakustyczne. To kolejny przykład nieocenionej współpracy. Życzymy jednak ratownikom, by takie obrazki były tylko podczas szkoleń... Odpoczywajcie nad wodą z głową. 📸mł. asp. Ł. Kędziora JRG 1 Poznań Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy! This is a re-share of a post

W ostatnich dniach każdy z nas mógł się przekonać jaka temperatura panuje wewnątrz samochodów pozostawionych na Słońcu. Używajmy trochę wyobraźni i nawet na chwilę nie zostawiajmy w aucie dzieci ani zwierząt. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby lub zwierzęcia zamkniętego w pojeździe, każdy może wybić szybę bez obaw o konsekwencje prawne.

Nigdy pod żadnym pozorem nie należy kontynuować jazdy "pod prąd". To stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Poza tym uważne obserwowanie znaków drogowych, również jest zadaniem kierowcy. Gniezno - Poszukiwany listem gończym wpadł w ręce policjantów

Policjanci z Gniezna zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Był poszukiwany przez ostatnie pół roku. Jeszcze tego samego dnia trafił do Zakładu Karnego. KWP/Ostrów Wlkp - 5 promili za kierownicą

Mając blisko 5 promili alkoholu zdecydował się kierować samochodem. Skrajnie nieodpowiedzialny 49-letni kierowca pojazdu marki Peugeot w miejscowości Ludwików w powiecie ostrowskim został zatrzymany do kontroli przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

