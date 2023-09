Kryminalny Poznań 4.09.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Dzisiaj uczniowie po wakacyjnej przerwie wrócili do szkół 🏫 Jeszcze trochę czasu minie zanim opadną emocje i podzielą się opowieściami z wakacyjnych przygód z rówieśnikami, a my już planujemy pierwsze spotkania w ramach działań " Bezpiecznej drogi do szkoły". Szczególnie dla pierwszaków, którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją to prawdziwe wyzwanie! Trzymamy zatem za Was kciuki i wszystkim życzymy powodzenia! Wielkopolska Policja #drogówkaPoznań