Kryminalny Poznań 5.04.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Zapraszamy na stoisko Wielkopolskiej Policji na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie wczoraj rozpoczęły się targi POZNAŃ MOTOR SHOW 2024 (official). Wśród prezentowanego sprzętu można zobaczyć armatkę wodną Tajfun, motocykle używane przez Wydział Ruchu Drogowego oraz Komisariat Wodny, policyjne quady, skutery wodne oraz nieoznakowane radiowozy. Czekamy na Was aż do niedzieli! 👮‍♀️👮🚓🏍