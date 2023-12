Kryminalny Poznań 5.12.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

AKTUALIZACJA: Chwilę po godzinie 10.00 mężczyzna został odnaleziony przez policjantów z KP Stare Miasto w rejonie ulicy Stawnej. Żyje, jest wyziębiony. Jest mu udzielana pomoc medyczna. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili komunikat. PILNE! Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Stare poszukują zaginionego 20-latka. Młody mężczyzna jest mieszkańcem Krakowa. W nocy z piątku na sobotę wraz ze swoim bratem przebywał w lokalu przy ulicy Sierocej w Poznaniu. W pewnym momencie 20-latek wyszedł z klubu i po krótkiej rozmowie telefonicznej z bratem (pomiędzy godz. 4.00-5.00) kontakt z nim się urwał. Rysopis: wzrost ok. 180 cm, waga ok. 80 kg, szczupły, włosy ciemne krótkie. W chwili zaginięcia ubrany był w czarny t-shirt, ciemne spodnie, białe buty, NIE MIAŁ OKULARÓW. Wszystkie osoby, które w ostatnim czasie widziały zaginionego lub mają informację gdzie może on przebywać prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 77 124-11 lub 47 77 124-12 lub numerem alarmowym 112.