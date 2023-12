Kryminalny Poznań 6.12.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

6 grudnia, to nie tylko data w kalendarzu. To dzień na który czekają wszystkie dzieci. Dzień wyjątkowy… Dzień Świętego Mikołaja 🎅 Również w tym roku nie mogliśmy zawieść tych, którzy wypatrywali Mikołaja w szpitalnych oknach💙🎄 Policjanci z poznańskiej Grupy Realizacyjnej👮‍♂️👮‍♂️ tego dnia nie gonią za przestępcami, tylko ochraniają w tym dniu najważniejszą osobę🎅 To misja specjalna, której cel został osiągnięty✅ Byliśmy i sprawiliśmy radość. Morze uśmiechów, życzeń, a nawet łez wzruszenia… trudno opisać to słowami. Już wiemy, że nie wszyscy mali pacjenci będą mogli wrócić do domów na Święta, ale zostawiliśmy tyle dobrej energii oraz moc życzeń powrotu do zdrowia, że jesteśmy pewni, że ich marzenia się spełnią!!! To spotkanie nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych przyjaciół z Żabka Polska oraz IPA- International Police Association Polska - Region POZNAŃ ,którzy ufundowali prezenty dla najmłodszych 🎁 🎁 SZPITAL KLINICZNY im. Karola Jonschera Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Wielkopolska Policja Polska Policja Sezon świąteczny uważamy za otwarty❗