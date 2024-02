Kryminalny Poznań 7.02.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Funkcjonariusze codziennie kontrolują prędkość w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań oraz miejsc, w których użytkownicy dróg znacznie przekraczają dopuszczalną prędkość. O tym, że warto jest jeździć zgodnie z przepisami, przekonali się kierujący, którzy w ubiegłym tygodniu w obszarze zabudowanym na ul. Krzywoustego w Poznaniu rażąco przekroczyli prędkość. Jednym z nich był 22-latek. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, kierujący Audi jechał 129km/h. Mężczyzna stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi. Na domiar złego stan techniczny jego pojazdu pozostawiał wiele do życzenia, dlatego pożegnał się też z dowodem rejestracyjnym do czasu usunięcia nieprawidłowości. Kolejną osobą, która straciła uprawnienia do kierowania pojazdami to kierujący Toyotą. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 55 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi. Przypominamy raz jeszcze, że każdy kto wsiada za kierownicę swojego pojazdu odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby jeździć zgodnie z przepisami i stosować się do ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego. Brawura i ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku drogowego. #drogówkaPoznań Wielkopolska Policja Polska Policja