Kryminalny Poznań 9.04.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

👏👏👏 Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o to, że kradł kobietom torebki metodą na tzw. wyrwę. 42-latek działał z zaskoczenia i był przy tym agresywny. W jednym przypadku w wyniku szarpnięcia, starsza pani przewróciła się i złamała rękę. Zatrzymanemu za zuchwałą kradzież w warunkach recydywy grozi teraz do 12 lat pozbawienia wolności. Był także poszukiwany do odbycia kary 2 lat więzienia. Przebywa już policyjnym areszcie, a o jego losie zdecyduje sąd.