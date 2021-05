Książka "List do chłopca z latarką" autorstwa fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" nominowana do finału Grand Press Photo Book of the Year Nicole Młodziejewska

"List do chłopca z latarką" to fotograficzna opowieść o relacji ojca z synem opowiedziana grą świateł i cieni. Stworzył ją Grzegorz Dembiński, fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Teraz książka trafiła do finału Grand Press Photo Book of the Year 2020.