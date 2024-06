"Kształcimy ludzi, którzy boją się popełniać błędy". Wielu uczniów uważa popełnianie błędów za równe z byciem niemądrym. Zobacz raport

Podejście uczniów do błędów i celów

W ramach badania "Mogę wszystko. Co na to współcześni uczniowie" przeprowadzonego przez Fundację Teach for Poland, ujawniono, że młodzi ludzie mają różnorodne podejście do nauki i błędów. 37 proc. uczniów szkół podstawowych i 41,6 proc. uczniów, uważa, że popełnienie błędu jest równoznaczne z brakiem mądrości.