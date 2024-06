Kto jest szybki, kto jest wolny? Porównujemy piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań

Piotr Rutkowski przedstawił plany transferowe Lecha Poznań.

– Latem nie zrobimy rewolucji. Chcemy, abyśmy 6-8 piłkarzy odeszło, kadrę trzeba jak najszybciej odmłodzić i nie mam tu na myśli gry juniorami. Chcemy dopasować kadrę pod względem fizycznym do wymagań Nielsa Frederiksena, będziemy musieli wzmocnić zespół, a do tego są piłkarze, którzy wrócą z wypożyczenia. Bardzo liczę na Antoniego Kozubala. To zawodnik, który umie wbiec w pole karne, potrafi się za każdym razem obracać z piłką i grać do przodu. Jesteśmy też zadowoleni z wypożyczenia Maksymiliana Pingota oraz Jakuba Antczaka. Oprócz tego szukamy dwóch skrzydłowych, napastnika, lewego i prawego obrońcy oraz stopera. Szukamy nowych piłkarzy właśnie w tej kolejności. Patrzymy na polskich piłkarzy i nawet z kilkoma rozmawiamy, lecz są to bardzo trudne rozmowy. Każde okienko transferowe zaczynamy właśnie od szukania Polaków. Za granicą szukamy piłkarzy w wieku 22-25 lat. Niels Frederiksen na każdym komitecie transferowym mówił, że w pierwszej kolejności potrzebuje szybkości, potrzebuje sprinterów