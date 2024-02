Kto może ubiegać się o dodatek gazowy w 2024 roku? Czy przewidziane są dopłaty do ogrzewania gazowego? [12.02.2024]

Zamrożenie cen energii na rok 2024

Rząd zdecydował o przedłużeniu zamrożenia cen energii na rok 2024. W konsekwencji, przez cały bieżący rok, ceny energii elektrycznej, gazu i ciepła pozostaną niezmienione do końca czerwca. Taka decyzja ma na celu ochronę odbiorców przed ewentualnym gwałtownym wzrostem domowych rachunków w sezonie grzewczym oraz bezpośrednio po nim.

Warto zauważyć, że do momentu przekroczenia limitu zużycia, maksymalna cena za prąd wyniesie 412 zł/MWh, po przekroczeniu tego limitu wzrośnie do 693 zł/MWh. Limity te wynoszą odpowiednio: 1,5 MWh dla gospodarstw domowych, 1,8 MWh dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną, oraz 2 MWh dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny oraz rolników. Stanowi to rodzaj dopłaty do ogrzewania prądem, która nie jest wypłacana bezpośrednio na konto, lecz jest odliczana od ceny energii.

Ceny ciepła systemowego pozostaną na poziomie z 2023 roku do końca czerwca 2024 roku. Dlatego też w tym okresie będą obowiązywać również dopłaty do ogrzewania w mieszkaniach wielorodzinnych. Dostawcy ciepła zobowiązani są do zastosowania dla każdego klienta najkorzystniejszej możliwej stawki, obliczanej zgodnie z przepisami określonymi w ustawie.