Kup tani dom lub mieszkanie od komornika. Oto najciekawsze licytacje komornicze z Wielkopolski. Przeglądamy najlepsze oferty

Ceny nieruchomości bywają bardzo wysokie, zwłaszcza w ostatnim czasie. W przypadku, gdy ktoś poszukuje nowego domu, a nie dysponuje zbyt wysokim zapleczem finansowym, to warto sprawdzić licytacje komornicze.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Wzięcie udziału w licytacji komorniczej nie jest czymś skomplikowanym. Licytant, który przystępuje do przetargu, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Należy ją złożyć albo w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.