Kupimy już młode warzywa w Poznaniu. Sprawdziliśmy ceny nowalijek na rynkach Wildeckim, Jeżyckim i placu Wielkopolskim

Natomiast pani Renata, która również handluje warzywami na rynku Wildeckim, przekonuje, że z dnia na dzień ceny szparagów będą spadać.

- Pierwsze szparagi to zawsze się tak cenowo zaczyna. Tylko jak wreszcie będzie ciepło, to one z dnia na dzień będą lepiej rosnąć i się wybijać - wtedy ta cena drastycznie spadnie. Myślę, że najniższa nastąpi już po weekendzie majowym. Powinny być nawet po 4 zł za pęczek. Najdroższa jest zawsze biała szparaga. Później mamy tzw. dwójkę, czyli cieńszą. Natomiast szparaga trójka jest taka poza wyborem, ale jak najbardziej nadaje się do spożycia. Możemy ją śmiało ugotować i zjeść. No i mamy jeszcze zieloną