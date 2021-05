Lato 2021 w Poznaniu i Wielkopolsce. Będą koncerty jazzowe, bluesowe i country, festiwale teatralne, jarmarki czy kina plenerowe

Mimo obostrzeń, kalendarz na nadchodzące lato wypełniony jest wydarzeniami. W Poznaniu i w całej Wielkopolsce odbędą się liczne koncerty, spektakle, warsztaty, jarmarki i spotkania. Zobacz daty najciekawszych wydarzeń. Niestety niektóre eventy zostały anulowane, a inni organizatorzy cały czas są niepewni, czy obowiązujące obostrzenia pozwolą na organizację wydarzeń. Sprawdź, kiedy będzie Jarmark Świętojański 2021, Festiwal Malta, Ethno Port, Festiwal Czyste Country i inne wydarzenia.

Lato 2021: wydarzenia w Poznaniu Już od 11 maja KontenerArt zaprasza na zajęcia taneczne w rytmie salsy. 13 maja i 10 czerwca nad Wartą będzie można wziąć udział w warsztatach upcyclingowych, polegających na renowacji mebli, a w dniach 27 maja i 24 czerwca w instruktażu farbowania tkanin. Wydarzenie jest bezpłatne i będzie odbywało się na otwartym terenie. W tym roku, tak jak w poprzednim, nie odbędą się poznańskie Juwenalia 2021, czyli coroczne festiwalowe święto studentów organizowane w parku im. Jana Pawła II na Dolnej Wildzie. Pol'and'rock w nowej lokalizacji

Od 12-27 czerwca na Starym Rynku zagości, organizowany już od ponad 40 lat, Jarmark Świętojański. Sprzedaż drewnianych domkach handlowych prowadzona będzie w godz. 10 do 21. Nie wiadomo jednak, czy w tym roku odbędą się obchody imienin patronów Poznania i Katedry Poznańskiej - świętych Piotra i Pawła, które tradycyjnie mają miejsce pod koniec czerwca.

W dniach 18-29 czerwca, pod hasłem „Powrót na ziemię / Back to the Ground” odbędzie się 31. edycja Festiwalu Malta. Na festiwal powróci teatr plenerowy i Generator Malta. Wyjątkowym wydarzeniem będzie premiera koncertu Projekt Krynicki, który tworzy trzech wybitnych i uznanych kompozytorów – Paweł Mykietyn, Alek Nowak i Paweł Szymański – prawykonanie utworów będzie do usłyszenia 24 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Organizatorzy są przekonani, iż przestrzeganie reżimu sanitarnego umożliwi mieszkańcom oglądanie sztuki na żywo.

Na 21 maja i 1 czerwca Estrada Poznańska zorganizowała premierę dwóch słuchowisk dla dzieci, które w tym roku zostały przeniesione do Internetu. Pierwsze z nich „Cudowna lampa Aladyna” wykonywane je przez rodzinne przedsięwzięcie TeatRyle. To magiczna historia o spełnianiu marzeń. Natomiast słuchowisko „Dremne – skrzaty z Pomorza” wystawiane przez Teatr Lalki Tęcza w Słupsku jest baśniową opowieścią o przyjaźni.

Nad jeziorem maltańskim odbędą się wydarzenia sportowe – Poznań Athletics Grand Prix 2021 (13.06) i Klubowe Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi (12-15. 08), a także kolejna edycja Hip Hop Festival Poznań 2021. Nie odbędzie się natomiast cykl koncertów Na falach. W dniach 3-5 września, jeśli obowiązujące obostrzenia na to pozwolą, odbyć się ma festiwal Ethno Port Poznań.

Lato 2021: wydarzenia, koncerty, półmaratony w Wielkopolsce Chodzież W Chodzieży 37. Bieg Grzymalitów został przesunięty z 15 maja na 19 czerwca, termin pierwszej edycji biegu Gontyniec Ultra Trail zmieniono z 24 kwietnia na 23 maja, a 51. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-Jazz 2021" odbędą się w dniach 18 lipca - 31 lipca. Propozycje na wycieczkę blisko Poznania

Gniezno W Gnieźnie nie zdecydowano się na organizację Jarmarku św. Wojciecha w ramach imienin Gniezna. Do końca miesiąca powinna zapaść decyzja odnośnie organizacji Królewskiego Festiwalu Artystycznego i Dni Gniezna. W sobotę, 15 maja miasto organizuje pokaz kina samochodowego, które będzie imprezą cykliczną. Z kolei 4 czerwca w Gnieźnie ponownie odbędzie się finał PGNiG Pucharu Polski kobiet w piłce ręcznej MKS Zagłębie Lubin – MKS Perła Lublin. Grodzisk Grodzisk będzie świętować on-line. W przypadku Grodziskiego Piwobrania sprawa wygląda podobnie jak w roku ubiegłym i impreza zostanie przeniesiona do sieci. Koncerty i spotkania w ramach święta miasta będą odbywać się online.

Kalisz Pandemia koronawirusa znów zmusiła Teatr Wojciecha Bogusławskiego do zmiany terminu Festiwalu Sztuki Aktorskiej na wrzesień (18-25.09). W Kaliszu trwają przygotowania do 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "La Strada", który ma odbyć się w dniach 11-13 czerwca oraz ostatnie ustalenia w sprawie wakacyjnych Estrad Folkloru. Sztandarowa impreza kaliskiej instytucji kultury, czyli Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych planowany jest tradycyjnie na listopad. Wcześniej, we wrześniu, ma odbyć się również Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" w podostrowskim Antoninie. Kościan Póki co, Kościański Ośrodek Kultury szykuje się do organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka. W gminie Czempiń na wrzesień przeniesiono organizację zawodów duathlonowych. W gminie Krzywiń w czerwcu odbędą się zawody triathlonowe. Konin W Koninie, z małym opóźnieniem odbędzie się Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa (29 maja), a także Jazzonalia (11-13 czerwca). Nie wiadomo jeszcze, czy odbędą się Dni Konina.

Murale w Poznaniu

Leszno W Lesznie odbędzie się sztandarowej impreza - Antidotum Air Show. Lotnicze pokazy odbędą się w dniach 18-19 czerwca. Nie wiadomo natomiast, czy odbędą się Dni Leszna. Nowy Tomyśl Na przełomie sierpnia i września ma odbyć się Nowotomyski Jarmarek, będący mniejszą imprezą-substytutem tradycyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Pod koniec maja miasto organizuje kino plenerowe oraz wystawę Portret Prawdziwy, a w dniach 11-12 czerwca ma odbyć się festiwal foodtrucków połączony z Mistrzostwami Polski w Karate Kyokushin. Pleszew Miasto Pleszew sezon imprez plenerowych rozpocznie festynem z okazji Dnia Dziecka. Po roku przerwy do Pleszewa ma wrócić Bieg Przemysława. Na 99 proc. drugi rok z rzędu nie odbędzie się Festyn Nocy Świętojańskiej w gminie Gizałki ani popularny w regionie Festyn Gołuchowski.

Piła W Pile, 5 września odbędzie się 30. Półmaraton Signify. Poza tym, Regionalne Centrum Kultury ma już zapełniony kalendarz z wydarzeniami na całe lato i jesień. Jednymi z sztandarowych imprez są: Festiwal Teatralny – Teatr Pasja Rodzinna, Bukowińskie Spotkania, oraz Festiwal „Piła Czuje Bluesa”, który obędzie się już 12 czerwca. Zbąszyń W Zbąszyniu odbędzie się spływ kajakowy rzeką Obrą, śladami Karola Wojtyły (13.06), 15. Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej, „Święto Jeziora” (31.07 – 08.08) oraz Jarmark św. Piotra w Okowach (7-8.08).

Wolsztyn

W Wolsztynie rozpoczęto przygotowania do Festiwalu Czyste Country, który tradycyjnie ma się odbyć w drugi weekend sierpnia w Parku Miejskim. To, czy impreza dojdzie do skutku będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju. Drugim wydarzeniem, którego w normalnych warunkach można by się spodziewać jest Parada Parowozów, odbywająca się na przełomie sierpnia i września. Ostateczna decyzja, czy Parada się odbędzie, zapadnie w najbliższych tygodniach.

COVID-19: imprezy odwołane Niestety wiele imprez odbywających się cyklicznie nie zostanie zorganizowanych w tym roku. Nie odbędą się Dni Gostynia, 25. Chodzieskie Targi Gospodarcze, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, Grodziski Półmaraton Słowaka, Dni Szamotuł, Uliczny Festiwal Osobliwości w Szamotułach i koncert z Okazji Imienin Wągrowca. Przy artykule współpracowały dziennikarki i dziennikarze z oddziałów regionalnych: Natalia Krawczyk (Tygodnik Dzień Wolsztyński), Julia Kasperczak (Dzień Nowotomysko-Grodziski), Anna Szklarska-Meller (redaktor naczelna Faktów Kościańskich), Natalia Kurpisz (Panorama Leszczyńska), Monika Dziuma (Tygodnik Wągrowiecki), Damian Cieślak (Gazeta Pleszewska), Bartłomiej Bolczyk, Magda Prętka (Dzień Szamotulski), Bartłomiej Hypki (Ziemia Kaliska), Martin Nowak (Tygodnik Pilski), Andrzej Rajewicz (Fakty Kościańskie ), Paweł Brzeźniak (Gnieźnieński Tydzień), Anna Borowiak (Tygodnik Dzień Nowotomysko-Grodziski).

