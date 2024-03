Łazarz - dzielnica Poznania o dwóch twarzach. Tam nie warto się zapuszczać i tam warto mieszkać. Zobacz zdjęcia

Poznański Łazarz

Historia dzielnicy sięga XVI w. Była to wieś należąca do poznańskiego szpitala św. Łazarza (przy obecnej ul. Niedziałkowskiego na Wildzie), która miała utrzymywać hospicjum. Tereny należące do szpitala rozciągały się od obecnej Górnej Wildy, przez późniejsze tereny kolejowe, aż po dzisiejszą ulicę Graniczną na Dolnym Łazarzu. Pozostałością dawnej wsi jest dom ostatniego sołtysa - Adama Jeskiego - przy ul. Głogowskiej 37.

W 1900 r. włączony w granice Poznania, przeżył podobnie jak Wilda i Jeżyce, boom budowlany. Jednym z impulsów do rozwoju było ulokowanie na Łazarzu terenów wystawowych, z których wyłoniły się Międzynarodowe Targi Poznańskie. To właśnie targom, a właściwie Wystawie Wschodnioniemieckiej, Łazarz zawdzięcza jedną ze swoich największych atrakcji - Palmiarnię w parku Wilsona.