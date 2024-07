Le petite bob skradł serca kobiet na całym świecie. Oto kilka inspiracji na tę fryzurę OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Le petite bob to popularna fryzura wśród kobiet we Francji, która zyskuje popularność wśród pań także w naszym kraju. Mały bob, bo tak można przetłumaczyć tę nazwę to nie tylko wygodne uczesanie, ale również bardzo wygodne. Zobaczcie, kilka inspiracji, jak może wyglądać bob.