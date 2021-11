Lech II Poznań kontynuuje znakomitą serię meczów bez porażki w eWinner II lidze. Niebiesko-biali pokonują Wisłę Puławy 2:1

Po zmianie stron Kolejorz znów miał zdecydowaną przewagę nad rywalami. Udowodnił to już w pierwszych minutach po rozpoczęciu drugiej odsłony meczu. Po bardzo efektownej akcji lechitów na małej przestrzeni, piłkę w pole karne dośrodkował Klupś, a do siatki skierował ją Filip Borowski, dla którego było to pierwsze trafienie na boiskach drugiej ligi. Kilkadziesiąt sekund później uderzenia przewrotką spróbował Eryk Kryg.

W 33. minucie trener Artur Węska musiał dokonać wymuszonej zmiany. Boisko z kontuzją opuścił 18-letni stoper Kolejorza, Maksymilian Pingot. Tuż przed zejściem na przerwę, gospodarzom udało się dokonać tego, na co pracowali w ostatnich minutach pierwszej połowy. Do siatki lechitów trafił doświadczony Emil Drozdowicz.

W końcówce spotkania zrobiło się niezwykle nerwowo, gdy czerwoną kartkę obejrzał Jakub Zagórski. W tym momencie wiślacy od razu ruszyli do ataku, by urwać punkty poznańskiej drużynie. Rezerwom Lecha Poznań udało się jednak przetrwać do końcowego gwizdka i drużyna może cieszyć się z 11. spotkania w lidze bez porażki. W tym momencie zespół awansował na czwarte miejsce w tabeli i do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem traci zaledwie 3 punkty.