Lech II Poznań powrócił do rozdawania punktów przeciwnikom. Tym razem rezerwy Kolejorza przegrały 0:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Po dwóch wymagających meczach, jakie w ostatnim czasie musiały rozegrać rezerwy Lecha Poznań, wydawać by się mogło, że przyszedł czas na oddech. Do Wronek w sobotę przyjechała ekipa Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zespół trenera Mateusza Dudka, który pod koniec marca zastąpił dobrze znanego w Poznaniu Krzysztofa Chrobaka, jest na przeciwnym biegunie, niż ekipa Kolejorza. Zawodnicy z województwa mazowieckiego rozpaczliwie walczą o utrzymanie się w eWinner II lidze. Obecnie czerwono-biali zajmują szesnastą, zagrożoną spadkiem pozycje i do bezpiecznego miejsca tracili przed tym pojedynkiem aż 9 punktów.