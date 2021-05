Lech Poznań: Amaral ma wrócić do Kolejorza, ale nie tylko on

Lech Poznań oficjalnie poinformował, że zagraniczni piłkarze, którzy byli wypożyczeni do innych klubów, mają stawić się w Poznaniu 14 czerwca, kiedy Kolejorz rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Trener Maciej Skorża chce się im przyjrzeć. Wątpliwe jednak by ktoś z trójki Joao Amaral, Djordje Crnomarković, Karlo Muhar pozostali przy Bułgarskiej na przyszłe rozgrywki.

Djordje Crnomarković rundę wiosenną spędził w Zagłębiu Lubin. Już w pierwszym meczu w barwach Miedziowych zachował się skandalicznie. Aby uzyskać automatyczne zawieszenie na kolejny mecz, w którym i tak by nie grał, bo był to pojedynek z Lechem, brutalnie zaatakował Piotra Pyrdoła, któremu złamał kość strzałkową. Ukarany został za to dyskwalifikacją na 3 mecze i karą 30 tys. złotych. Gdy wrócił na boisko spisywał się słabo. Kibice Zagłębia nazywali go "koniem trojańskim" z Lecha. Nic więc dziwnego, że Miedziowi tak szybko jak mogli zwrócili Serba Kolejorzowi. Paweł Wojtala podsumowuje nieudany sezon Lecha Poznań:

Kosztujący 500 tys. euro obrońca jest za słaby na poznański klub, zresztą nie ma tu dla niego przyszłości, bo Tomasz Rząsa dążył na jego pozycję ściągnąć już dwóch zawodników Antonio Milica oraz Bartosza Salamona. Trener Skorża mo0że więc darować sobie oglądanie tego piłkarza. Z takim obrońcą jak Crnomarković mistrzostwa na pewno nie zdobędzie. Tomasz Rząsa pewnie szuka już dla Serba nowego klubu, pytanie tylko kto zatrudni tak nieodpowiedzialnego defensora.

Zobacz też: Wychowanek Lecha Poznań odchodzi z VfB Stuttgart w Bundeslidze. Marcin Kamiński wróci do Kolejorza czy zostanie w Niemczech? Karlo Muhar był w ostatnim półroczu w tureckim Kayserisporze, a wraz z nim utrzymał się w tamtejszej ekstraklasie. Chorwat zaliczył gola i asystę w szesnastu meczach. Najlepiej byłoby, gdyby Turcy wykupili Muhara, ale na to się nie zanosi. W Lechu raczej nie zostanie. Wie doskonale co sądzą o nim kibice, a to wyklucza jego dalszą grę w niebiesko-białych barwach.

Amaral półtora roku spędził w Paços de Ferreira, z którym awansował poprzez rodzimą Liga NOS do europejskich pucharów. W minionym sezonie rozegrał 32 mecze, w których zdobył 1 bramkę i dorzucił 4 asysty. Najprawdopodobniej Portugalczyk zrobi wszystko, by zostać w swojej ojczyźnie. Z Lechem ma same przykre wspomnienia. Czy jego nastawienie do gry w ekstraklasie potrafi zmienić Maciej Skorża? Jedno jest pewne. To niezły piłkarz i mógłby przydać się Lechowi. Zobacz też: