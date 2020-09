Lech Poznań: Były trener Kolejorza wraca na ławkę. Nenad Bjelica obejmie NK Osijek - drużynę ze swojego rodzinnego miasta

W trakcie przerwy w rozgrywkach z powodu pandemii w Dinamie ponownie za sznurki zaczął pociągać Zdravko Mamić, który znany jest z kontrowersyjnych i niepopularnych decyzji. Wspomniany Mamić w trakcie przerwy w rozgrywkach chciał zmusić sztab szkoleniowy i podobno kilku piłkarzy pierwszego zespołu do zejścia z połowy swoich kontraktów. Piłkarze i sztab poinformowali, że nie mają zamiaru tego zrobić. Chwilę później na stronie internetowej chorwackiego klubu pojawił się komunikat, że z klubem pożegnało się sześciu współpracowników Nenada Bjelicy. W ciągu kilku następnych dni zwolniony został także Bjelica.

Nenad Bjelica po odejściu z Lecha w maju 2018 roku praktycznie z marszu został szkoleniowcem Dinamo Zagrzeb. Z chorwackim klubem w ciągu ponad dwóch sezonów pracy zdobył puchar kraju i dwa razy mistrzostwo, a do tego jego drużyna ze świetnej strony pokazała się w Lidze Europy (1/8 finału) czy w zeszłym sezonie w Lidze Mistrzów, gdzie pechowo nie wyszła z grupy.

Po utracie pracy wydawało się, że Nenad Bjelica nie będzie narzekał na brak ofert. Mówiło się o Fenerbache, Betisie oraz reprezentacji Chorwacji. Tymczasem chorwacki szkoleniowiec wróci do NK Osijek, gdzie zaczynał karierę piłkarską i będzie trenował zespół ze swojego rodzinnego miasta. Ósma drużyna ostatniego sezonu ma jednak mocarstwowe ambicje. Klub po zakupie 50 proc. akcji przez najbogatszego Węgra i przyjaciela Viktora Orbana z rodzinnej wsi Lorinca Meszarosa ma włączyć się do walki o mistrzostwo kraju. Sam Bjelica, mimo wychowania się w Osijeku, może mieć ciężkie początki. Miejscowi kibice ponoć znienawidzili go po podpisaniu kontraktu z Dinamo.