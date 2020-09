Lech Poznań: Czy Kamil Jóźwiak i Jakub Moder odejdą z Kolejorza?

W polskich i zagranicznych mediach praktycznie nie ma dnia bez publikacji na temat informacji transferowych dotyczących dwóch reprezentantów Polski z Lecha Poznań, czyli Kamila Jóźwiaka i Jakuba Modera. W środę z Kolejorza odszedł do Augsburga Robert Gumny i zanosi się, że nie jest to ostatni wytransferowany wychowanek Lecha w tym okienku.

Przed sezonem prezesi Lecha zapowiadali - żadnej wyprzedaży. Przeznaczeni do transferu byli tylko Robert Gumny i Kamil Jóźwiak, których odpowiednio wcześnie zastąpiono Alanem Czerwińskim i Janem Sykorą. Pierwszy opuścił już Lecha i dał klubowi na sobie zarobić. Przeszedł do klubu z ligi znajdującej się w europejskim TOP 5 i ma spore szanse na regularne występy. Co ciekawe, mimo znanych problemów zdrowotnych, Robert cieszył się większym zainteresowaniem niż jego rówieśnik Kamil Jóźwiak, który w klasyfikacji kanadyjskiej młodzieżowców w zeszłym sezonie był gorszy tylko o jeden punkt od Przemysława Płachety. Czytaj też: Lech Poznań transfery: Robert Gumny oficjalnie odchodzi z Kolejorza i dołącza do Augsburga. Przejdzie do Bundesligi Czy Kamil Jóźwiak odejdzie z Lecha? Jak tak, to gdzie? Zainteresowanie Kamilem Jóźwiakiem jest spore, ale na pewno nie takie, jakiego spodziewało się otoczenie zawodnika. Większość przyjeżdżających do Polski skautów, oglądających Kamila na żywo, zwracała uwagę na innego zawodnika Lecha... Jakuba Kamińskiego. Młodszy o cztery lata "Kamyk" przyciąga znacznie większe zainteresowanie od Kamila (głównie ze względu na dużo większy potencjał), ale działacze Kolejorza regularnie odrzucają oferty za 18-latka, chcąc sprzedać właśnie Jóźwiaka, który przebiera już nogami w poszukiwaniu nowego wyzwania.

Obecnie w grze o Kamila Jóźwiaka jest Werder Brema i wspomniane w mediach angielskie Derby County. Na początku tygodnia gruchnęła wiadomość, że 22-letni skrzydłowy przeciwko Wiśle Płock zagrał swój ostatni mecz w Lechu Poznań. Z naszych informacji wynika, że do transferu zawodnika wcale nie jest tak blisko. Jest to obecnie najpoważniejszy kandydat w wyścigu po piłkarza, ale nadal brakuje porozumienia między klubami w kwestii kwoty transferu.

Lech oczekuje za Kamila minimum 4, a najchętniej działacze Kolejorza sprzedaliby go za 4,5 mln euro (w przeliczeniu na funty 3,75 mln). W Lechu także mają nadzieję, że ewentualne kolejne minuty w reprezentacji Polski rozegrane przez Jóźwiaka umocnią pozycję negocjacyjną Kolejorza. Warto przypomnieć, że lechita jest jedynym rezerwowym skrzydłowym w kadrze Jerzego Brzęczka ze względu na nieobecność Damiana Kądziora i Przemysława Frankowskiego. Zobacz też:

Derby w ostatnich latach nie szasta pieniędzmi. W zeszłym roku dokonało rekordowego transferu wysokości ponad 8 mln euro za Krystiana Bielika, ale ta płatność została mocno rozłożona w ratach i był to wyjątek. Podobnie Derby chciałoby zrobić w przypadku Kamila, ale na stole jest kwota w granicach 3 milionów funtów. Sam Jóźwiak wyraził już zgodę na transfer do Derby. Rozmawiał także kilka razy z Krystianem Bielikiem, który przekonał swojego kolegę z Akademii Lecha Poznań do transferu na Wyspy. Rozmów o kontrakcie jeszcze nie było, ale według naszych informacji to kwestia formalna. Szanse na transfer oceniamy 60 do 40, że dojdzie do skutku.

Derby szuka także innych rozwiązań na skrzydłach. Na ich celowniku są Jordon Ibe z Bournemouth czy Ronan Curtis z Portsmuth. Sondowany jest także Tyler Roberts z Leeds, mogący występować na skrzydle. Według kibiców Baranów, Kamil byłby gwiazdą w Derby. "Fani by go pokochali. Nie mamy skrzydłowego, który swoją grą podnosi fanów ze swoich miejsc. Jóźwiak pasuje do naszego profilu, a my od dłuższego czasu domagaliśmy się kreatywności" - mówi nam jeden z kibiców Derby.

Derby jest obecnie najpoważniejszym kandydatem w wyścigu po Jóźwiaka, ale nie będziemy zdziwieni, jeśli transfer na Wyspy nie dojdzie do skutku. Zobacz też: PZPN odebrał Groclinowi Grodzisk Wielkopolski Puchar Polski z 2005 roku za korupcję

Obecnie w sytuacji Kamila Jóźwiaka żaden temat transferowy nie jest jeszcze na ostatniej prostej. Jest spora szansa, że skrzydłowy Lecha zagra jeszcze 16 września w eliminacjach Ligi Europy przeciwko Hammarby. Zresztą do końca okienka transferowego został jeszcze miesiąc. Anglicy sezon ligowy rozpoczynają 12 września. Czy Lech sprzeda Jakuba Modera? Jest taka możliwość Szefowie Lecha Poznań od początku okienka odrzucają oferty na Jakuba Modera i Jakuba Kamińskiego. W ostatnich dniach odrzucili kolejną, wartą 6 mln euro za Modera. Lech w pewien sposób swoją pozycją negocjacyjną i nieugiętym stanowiskiem: "10 milionów i ani euro mniej" jasno pokazuje swoje stanowisko, ale tego konkretnego klubu nie odstraszyła wizja zapłacenia 10 milionów euro. Potencjalny chętny na Modera zapowiedział, że być może wróci jeszcze przed końcem okienka transferowego, co postawiłoby działaczy Kolejorza przed nie lada decyzją. Przyjąć ofertę i dopiąć rekordowy transfer w historii Lecha oraz polskiej ligi, ale tym samym narażając się na kolejne puste słowa i wściekłość fanów? Czy może stać twardo na stanowisku "nie sprzedajemy" i odrzucić ofertę na 10 milionów euro, która może się już nie powtórzyć?

Jeśli chodzi o kluby pojawiające się w przestrzeni medialnej dotyczących transferu Jakuba Modera, to mówi się o RB Lipsk i włoskiej Bolonii, ale żadnego z tych klubów nie udało nam się potwierdzić. Jedno jest pewne, jeśli Moder i Kamiński odejdą w tym okienku, to tylko za ogromne pieniądze i do ligi z europejskiej TOP 5, ale szanse na to nadal nie są duże.

