Lech Poznań dopina kolejny transfer. O zawodnika Chelsea i Realu Sociedad walczył wicemistrz Polski

Lech Poznań podobnie jak rok temu, późno rozpoczął transferowe polowania. Nie inaczej jest w obecnym okienku transferowym. Wszystkim przyszło czekać do drugiego tygodnia lipca. Najpierw Kolejorz ogłosił, że na testach medycznych przebywa środkowy obrońca Alex Douglas. Teraz pojawiła się informacja o tym, że do stolicy Wielkopolski przybył napastnik.

Lech Poznań obudził się z transferowego snu

W ciągu kilku godzin Kolejorz powinien ogłosić pierwszy letni transfer. Będzie nim 22-letni środkowy obrońca Alex Douglas. Szwedzki defensor to wychowanek IF Brommapojkarna, a następnie trafił do Hammarby. W 2022 roku podpisał umowę z drugoligowym Vasteras, z którym w 2023 roku awansował do szwedzkiej ekstraklasy.

W tym sezonie w Allsvenskan rozegrał 12 spotkań, wszystkie w pierwszym składzie. Beniaminek nie radził sobie najlepiej w najwyższej lidze. Po pierwszej części sezonu zespół ten zajmuje ostatnie miejsce i jest głównym kandydatem do spadku.

Więcej o nowym zawodniku piszemy w tym artykule: To nie bajki. Pierwszy transfer Lecha Poznań stanie się faktem! Szwed przebywa na testach medycznych. Kto odejdzie z Kolejorza?

Lech Poznań bierze byłego gracza Chelsea i Realu Sociedad

To jednak nie koniec transferów w Poznaniu. Jak poinformował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki na Bułgarską przybył kolejny zawodnik.

W poniedziałek wieczorem na lotnisku Ławica wylądował samolot z kolejnym piłkarzem na pokładzie. Jest to Bryan Fiabema, 21-letni napastnik pochodzący z Norwegii. Swój ostatni czas spędził w drugiej drużynie Realu Sociedad. W 30 spotkaniach strzelił 5 goli i zaliczył 1 asystę. Wcześniej był zawodnikiem młodzieżowych grup Chelsea, do których trafił z norweskiego Tromso za kwotę 600 tysięcy euro.

Młody gracz jest wielokrotnym reprezentantem młodzieżowych drużyn Norwegii. Przeszedł przez wszystkie szczeble od U15 do U21. W tej najstarszej i najbardziej prestiżowej kategorii wiekowej rozegrał 5 spotkań, strzelając 2 bramki.

O napastnika walczył Śląsk Wrocław

W zeszłym roku o tego zawodnika walczył aktualny wicemistrz Polski - Śląsk Wrocław, do transferu jednak nie doszło. Wszystko było uzależnione od odejścia Erika Exposito. Tak się jednak nie stało, co wyszło wrocławianom na dobre, bo dzięki golom Hiszpana ekipa Jacka Magiery do ostatniej kolejki walczyła o tytuł mistrzowski.

We wtorek Fabiema ma przechodzić testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie drugim zawodnikiem, który podpisze kontrakt z 5. drużyną poprzednich rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

Norweg z pewnością nie jest zawodnikiem, który będzie walczył o miano pierwszego napastnika w Kolejorzu. Patrząc na jego liczby, trudno wierzyć, że ten piłkarz może wygryźć ze składu Mikaela Ishaka. Będzie on walczył z Filipem Szymczakiem o pozycję drugiego napastnika, co również nie wydaje się być do końca realne, pomimo słabej dyspozycji wychowanka Lecha Poznań.

