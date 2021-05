Lech Poznań dostanie z Ekstraklasy 10 mln zł mniej niż rok temu. Nieudany sezon ma finansowe konsekwencje. Ile zgarnie Warta?

Warta Poznań dalej ma szansę na awans do europejskich pucharów, ale jest ona bardzo mała. Co musi się stać w ostatniej kolejce ekstraklasy?

Warta Poznań w niedzielę do przerwy prowadziła w meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław 1:0 i była bardzo blisko historycznego wyczynu, jakim byłby awans do eliminacji europejskich pucharów, co Zielonym jeszcze do tej pory nigdy się nie zdarzyło. Niestety po przerwie ekipa Piotra Tworka straciła 3 gole i przegrała z zespołem Jacka Magiery. Wydawało się, że ten wynik przekreśla szansę Warty na 4. miejsce, ale...