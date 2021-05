Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1. Gorzkie zakończenie sezonu przy Bułgarskiej

Po dziesięciu minutach piłka znalazła się w siatce, a prowadzenie objął właśnie Lech. Zamieszanie w polu karnym Górnika wykorzystał Jan Sykora, który przytomnie zgrał piłkę do Daniego Ramireza i Hiszpan strzelił swojego szóstego gola w bieżących rozgrywkach.

Goście z Zabrza od samego początku starali się zepchnąć lechitów do głębokiej defensywy. Podopieczni Macieja Skorży mieli spore problemy przy wyprowadzeniu piłki, często narażając się na stratę. Wraz z upływem czasu, Kolejorz przejmował inicjatywę, a sygnał do ataku dał Lubomir Satka.

W 27. minucie niebiesko-biali wykonywali rzut rożny. Ciekawe rozegranie stałego fragmentu gry mogło przynieść Kolejorzowi drugą bramkę, ale Thomas Rogne nie trafił czysto w piłkę. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później, kapitalnym zagraniem na skrzydło popisał się Sykora, dopadł do futbolówki Kamiński i wyłożył ją Ramirezowi, ale filigranowego pomocnika powstrzymał Martin Chudy.

Druga połowa meczu rozpoczęła się dość spokojnie, a w dalszym ciągu przewagę miał poznański zespół. Z rzutu wolnego dobrym uderzeniem popisał się Ramirez, ale bramkarz Górnika czujnie interweniował na linii. Dobitka Bartosza Salamona wylądowała jeszcze na słupku i ostatecznie ta akcja nie przyniosła Lechowi korzyści.

Zawodnicy Marcina Brosza robili, co mogli, by w jakikolwiek sposób przedostać się w okolice pola karnego rywali. Szczególnie aktywni w szeregach gości byli Jesus Jimenez, czy Norbert Wojtuszek. To właśnie hiszpański atakujący był bliski strzelenia wyrównującej bramki, ale jego uderzenie głową nieznacznie minęło bramkę Lecha.