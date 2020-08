Lech Poznań II odpada z Fortuna Pucharu Polski. Czerwona kartka, niestrzelony karny i dalej awansuje Olimpia Grudziądz

Lech II Poznań awansował do 1/32 Fortuna Pucharu Polski po pokonaniu Elany Toruń. Nie byłoby w tym nic szokującego, ale w tamtym meczu w składzie lechitów nie było żadnego pełnoletniego zawodnika (średnia wieku zespołu ok. 17 lat). Teraz na spotkanie z Olimpią Grudziądz wróciła już większość zawodników rezerw, którzy mają w tym sezonie obronić II ligę. Miejsce w składzie w porównaniu do meczu z torunianami zachowali tylko bramkarz Krzysztof Bąkowski i Filip Borkowski.

Lechici od początku spotkania wyszli z nastawieniem wywalczenia awansu. Na początku spotkania okazje do zdobycia gola mieli Hubert Sobol i Filip Borkowski, ale po pół godzinie gry to Olimpia wyszła na prowadzenie. Bąkowskiego pokonał wychowanek Kolejorza, czyli Kacper Janiak.

