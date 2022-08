Lech Poznań konsekwentnie rujnuje to, co zbudował trener Maciej Skorża

Lech Poznań właśnie notuje najgorszy start w lidze w swojej historii. Jeszcze nigdy nie przegrał trzech spotkań z rzędu na swoim boisku na początku rozgrywek. A przecież kalendarz rozgrywek, by mistrz Polski na początku rozgrywek zmierzył się z zespołami, który w poprzednim sezonie zajmowały odległe miejsca w ekstraklasie. Miało mu to ułatwić grę w eliminacjach do europejskich pucharów.

Lecz zamiast to wykorzystać, jeszcze bardziej się pogrąża. Kolejne porażki w lidze, tylko pogłębiają kryzys. Kolejorz w meczu ze Śląskiem miał co prawda kilka nawet niezłych momentów. Niestety końcówka, gdy z lechitów kompletnie zeszło powietrze i najbardziej zawodzili ci teoretycznie lepsi, którzy mieli „gonić” wynik, świadczy o tym, że nie ma powodów do optymizmu.