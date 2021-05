Lech Poznań: Który piłkarz najwięcej stracił na wartości, a który zyskał. Wyceny graczy Kolejorza

Gdyby Lech Poznań zdecydował się na kupienie Hiszpana, w klasyfikacji najlepiej wycenianych piłkarzy Kolejorza byłby on dopiero na 7. miejscu. Pozycję lidera, od momentu sprzedaży Jakuba Modera do Brighton zajmuje bowiem Jakub Kamiński, wyceniany na 5 mln euro. Wartość "Kamyka" spadła jednak o 1 mln euro. To pokłosie słabej wiosny całej drużyny Lecha Poznań.

O 1 mln euro spadła też wartość Filipa Marchwińskiego, który w sierpniu 2020 roku wyceniany był na 3,5 mln euro. "Marchewa" z wyceną 2,5 mln euro jest trzeci w klasyfikacji najlepiej wycenianych lechitów, bo lista uwzlędnia jeszcze Tymoteusza Puchacza sprzedanego do Unionu Berlin za 3,5 mln euro (transfermarkt wycenił go na 4 mln euro).

Spadki wartości zanotowali jeszcze Thomas Rogne (obecnie 400 tys. euro), Alan Czerwiński (800 tys. euro), Wasyl Kraweć (800 tys. euro), Dani Ramirez (1,5 mln euro), Jan Sykora (600 tys. euro), Nika Kwekweskiri (600 tys. euro) i Nika Kaczarawa (500 tys. euro).

W górę poszłay natomiast wycena sprowadzonego latem szwedzkiego napastnika Mikaela Ishaka. Wartość 28-latka wynosi teraz 2,5 mln. euro, co oznacza wzrost o 500 tys., co jest rekordem w jego karierze

Na 2,5 mln euro wyceniany jest też Lubomir Satka, 1,5 mln to natomiast wartość Jespera Karlstroema, a wycenę 1 miliona euro mają teraz Michał Skóraś i Pedro Tiba. W sumie kadra Lecha Poznań wyceniana jest na 30,25 mln euro i jest to prawie 4 mln więcej od Legii Warszawa i 12 mln od Rakowa Częstochowa, a więc drużyn, które pod względem sportowym zdeklasowały w tym sezonie Kolejorza.