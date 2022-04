Lech Poznań lepszy od Górnika Łęczna 3:0. Kolejorz zrobił kolejny krok do mistrzostwa Polski! [ZDJĘCIA, WIDEO]

O co gra Lech w tym sezonie, kibice w Poznaniu wiedzą już od początku sezonu. Gdyby jednak ktoś miał wątpliwości, to rozwiał je Maciej Skorża.

– Wiem, że ten mecz to jedna z ostatnich szans Górnika na to, by pozostać w przyszłym sezonie w ekstraklasie, ale my jesteśmy w takiej sytuacji, że plany przeciwnika nie mają dla nas większego znaczenia. Musimy zagrać tak, by zdobyć trzy punkty. Nic innego się dla nas nie liczy – przyznał szkoleniowiec poznańskiej drużyny.

W wyjściowej jedenastce gospodarzy pojawiło się trzech nowych piłkarzy w stosunku do meczu z Wisłą Płock, a mianowicie Mikael Ishak, Adrien Ba Lous, Nika Kwekweskiri.