Lech Poznań ma czołowego strzelca w europejskich rozgrywkach. Mikael Ishak i Harry Kane najskuteczniejszymi strzelcami Ligi Europy

Mikael Ishak w tym sezonie został nie tylko najlepszym w historii strzelcem Lecha Poznań w europejskich pucharach. Okazało się, że 8 bramek w Lidze Europy wystarczyło, by wraz z Harrym Kane'em z Tottenhamu zostać najskuteczniejszym strzelcem zakończonych finałem w Gdańsku rozgrywek.

W eliminacjach do Ligi Europy Ishak trafił trzykrotnie – dwukrotnie przeciwko FC Valmiera (3:0) i raz przeciwko Apollonowi Limassol (5:0). Także w fazie grupowej imponował skutecznością. Najpierw strzelił dwa gole w meczu z Benficą (2:4), a potem zdobywał bramki w pojedynkach ze Standardem Liege (dwie w wygranym 3:1 meczu w Poznaniu) i jedną w przegranym rewanżu.

Z kolei jeśli nie weźmiemy pod uwagę eliminacji (taką klasyfikację prowadzi UEFA), to najlepszym strzelcem będzie z siedmioma trafieniami Gerard Moreno, który zdobył jedyną bramkę dla Villarreal w finale Ligi Europy. Siedem goli zdobyli także Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (AS Roma) i Yusuf Yazici (OSC Lille) i to oni zostali ogłoszeni królami strzelców.

Ishak również został uwzględniony w zestawieniu, ale napastnik Lecha z pięcioma golami na koncie został sklasyfikowany na 12. pozycji (wspólnie z m.in. Bruno Fernandesem).

Zobacz też: