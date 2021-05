Lech Poznań: Mecz z Górnikiem już w planie odbudowy Kolejorza Macieja Skorży

- Ja się pod tym podpisuję. Liczę, że dobre wrażenie po Krakowie zostanie spotęgowane - mówił przed meczem z Górnikiem, trener Maciej Skorża.

- Chcemy pokazać, że Lech to drużyna wartościowa. Nie chcemy się podnosić w lipcu tylko już teraz . Wierzę, że po wygranej w Krakowie zrobimy kolejny krok do przodu. Górnik to wymagający rywal. Bez względu na to, jak silny będzie w niedzielę musimy wykorzystać słabe punkty rywala. Musimy stworzyć sobie więcej okazji niż ostatnio, Górnik raczej nie zagra cofnięty, to zespół lubiący atakować, który gra dwoma napastnikami. Górnik to także dobre stałe fragmenty gry, pod względem mentalności musimy mu dorównać, Górnik na pewno nie odpuści i ten mecz może rozstrzygnąć się dopiero w drugiej połowie - stwierdził trener.

Mecz będą mogli zobaczyć kibice. - Cieszę się, że kibice wracają, ale nie zastanawiam się nad ich reakcjami. Może być różnie. Wierzę natomiast, że stworzymy otoczkę wokół klubu, która pozwoli nam przetrwać trudne momenty. Jeżeli mamy zdobyć to mistrzostwo, to tylko razem - podkreślił trener Lecha.