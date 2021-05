Lech Poznań: Mija 11 lat od najsłynniejszego samobója w historii, który wymiernie pomógł Kolejorzowi zdobyć mistrzostwo Polski w 2010 roku

Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu Ekstraklasy Wisła Kraków (60 pkt.) miała punkt przewagi nad Lechem Poznań (59 pkt.). W 29. serii gier Kolejorz wybiera się na mecz do Chorzowa z Ruchem, a Wisła szykowała się do wielkich derbów Krakowa z Cracovią. Cała kolejka była rozgrywana w formacie Multiligi (wszystkie spotkania rozpoczynały się o tej samej godzinie).

Jeśli nie macie tyle czasu, to przypomnijcie sobie bramkę samobójczą Mariusza Jopa w ostatnich sekundach meczu w derbach Krakowa. Do dzisiaj wydaje się to praktycznie niemożliwe, tym bardziej że gol padł w sposób irracjonalny.

Co ciekawe, w tamtym meczu Mariusz Jop nie był przewidziany do składu. Na wiosnę sezonu 2009/10 obrońca Białej Gwiazdy zagrał tylko jedno spotkanie, a trener Henryk Kasperczak musiał dokonać zmian w bloku defensywnym, bo wypadli mu Junior Diaz i Pablo Alvarez.

Dla Mariusza Jopa był to dramat, bo w jednej sekundzie zawalił Wiśle Kraków cały sezon. Sam zainteresowany w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznał, że "to najpodlejsza chwila w jego karierze".

- W nocy zamknąłem oczy tyko na chwilę. Było trudno. To bardzo ciężka dla mnie sytuacja. W trakcie mojej kariery piłkarskiej jeszcze nigdy nie byłem w tak trudnym momencie. Oglądałem tę akcję kilkanaście razy dziś w nocy. Wydawało mi się, że właściwie dobrze się zachowałem, bo wyprzedziłem zawodnika, którego pilnowałem. Wydawało mi się, że wybiję piłkę przed siebie, natomiast ona jakoś tak niefortunnie się odbiła, że poleciała do bramki. Marcin Juszczyk nie miał szans obronić tego strzału. Ta sytuacja to nieprawdopodobny koszmar, ogromny pech. Trudno sobie wyobrazić, że w takich okolicznościach można było zremisować wczorajsze spotkanie. O dalszych konsekwencjach nie mówię, bo wiadomo, co się z tym wiąże. (...) Mam świadomość, że będę postrzegany jako ten, który zawalił Wiśle sezon. To najpodlejsza chwila w mojej karierze - opowiadał dzień później Jop.