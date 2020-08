Lech Poznań: Miłosz Mleczko znalazł nowy klub. Bramkarz został wypożyczony do Widzewa Łódź

Po tym udanym sezonie wrócił do Lecha i miał walczyć z Mickeyem van der Hartem i Karolem Szymańskim o bluzę pierwszego bramkarza. Kibice długo się zastanawiali, co jest nie tak z zawodnikiem, który nie dostawał szansy nawet w momencie, kiedy Holender był w słabszej dyspozycji.

Po Miłoszu Mleczce sporo obiecywano sobie przy Bułgarskiej. W 2018 roku został wypożyczony do Puszczy Niepołomice, gdzie na zapleczu ekstraklasy zagrał w 33 meczach i regularnie był powoływany do reprezentacji Polski U-20 Jacka Magiery (zagrał w niej dwa mecze). Pojechał z nią nawet na mistrzostwa świata i był pierwszym zmiennikiem Radosława Majeckiego, ale nie dostał szansy pokazania swoich umiejętności na wielkim turnieju.

Urodzony w Gorlicach bramkarz występował głównie w II lidze, gdzie zaliczył 14 występów, w których wpuścił 19 goli i 4 razy zachował czyste konto. Dużo lepiej prezentował się pod koniec sezonu i skorzystał z kontuzji van der Harta, bo było dane mu zadebiutować w pierwszym zespole w wygranym meczu 3:2 z Lechią Gdańsk. Miał jeszcze dwie szanse występu, ale w dwóch ostatnich meczach trener Żuraw postawił na Karola Szymańskiego.

Jeszcze przed sprowadzeniem Filipa Bednarka i Marko Malenicy dało się usłyszeć, że Lech nie widzi w swoich planach Miłosza Mleczki, który w 2014 roku dołączył do Akademii Lecha Poznań. Wypożyczenie było kwestią czasu, a w kuluarach mówiło się także o Miedzi Legnica. Opcja wypożyczenia i pierwokupu ze strony Widzewa pozwala myśleć, że mierzącego 191 cm bramkarza nie zobaczymy już w bluzie Kolejorza. W Widzewie jego głównym rywalem do bramki będzie Wojciech Pawłowski, który do dzisiaj jest znany głównie z transferu z Lechii Gdańsk do Udinese i słynnego wywiadu w "łamanym angielskim".