Lech Poznań musi wygrać, a my... możemy - mówi Dawid Szulczek, nowy trener Warty Poznań przed niedzielnymi derbami

- mówił pewny siebie trener. A jaki ma on plan na mecz derbowy?

- Przygotowujemy się na to, że to Lech będzie w posiadaniu piłki i zapewne większość czasu spędzimy w obronie, co jest naturalne. Zdajemy sobie sprawę, że Lech ma dużo jakości, jest rozpędzony i przewodzi tabeli. Oglądaliśmy ostatnie spotkania Kolejorza i wiemy, że jest możliwość, aby bronić nisko i kontrować. Wtedy będzie szansa, żeby nie przegrać derbów. Nasz plan zakłada także to, że możemy przebywać z piłką na połowie Lecha i także wtedy, kiedy jej nie będziemy mieć. Przygotowujemy się też na to, że będą momenty, kiedy podejdziemy do wysokiego pressingu