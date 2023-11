Lech Poznań nie będzie mógł narzekać na warunki. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Bartosz Kijeski

Baseny, palmy, prywatna plaża - w takich warunkach Lech Poznań będzie przygotowywać się do rundy wiosennej Calista Luxury Resort/Instagram Zobacz galerię (21 zdjęć)

Lech Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel.