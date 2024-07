Lech Poznań nie przyciąga już kibiców? Słabe zainteresowanie karnetami w Kolejorzu

Słaba sprzedaż karnetów na Lecha Poznań

Frekwencja na Lechu Poznań w nowym sezonie może być niższa, niż w poprzednim sezonie. W ostatnim roku Bułgarską odwiedzało średnio 24760 widzów na mecz, co było najlepszym wynikiem w całej ekstraklasie. W zbliżającym się czasie trudno będzie zbliżyć się do tego wyniku, choć nie będzie to niemożliwe, jeśli gra poznaniaków ulegnie znaczącej poprawie, a Kolejorz będzie walczyć o zwycięstwo w lidze oraz Pucharze Polski.

Zainteresowanie będzie niższe, co widać po liczbie sprzedanych karnetów. W weekend rzecznik Lecha Poznań poinformował na portalu X, że Kolejorz na dwa tygodnie przed startem ligi rozdysponował ok. 2,5 tys. karnetów. Być może ta liczba zbliży się do 5 tys. Jeśli licznik zatrzymałby się na tej wartości, oznaczałoby to, że Lech sprzeda o połowę mniej karnetów, niż miało to miejsce w zeszłym sezonie.