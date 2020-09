Lech Poznań: Nowy napastnik Mohammad Awwad w środę przechodzi testy medyczne

Mohammad Awwad w środę przechodzi testy medyczne przed podpisaniem umowy z Lechem Poznań. lechpoznan.pl/fot. Przemysław Szyszka

Mikael Ishak niebawem przestanie być jedynym zdrowym napastnikiem Lecha Poznań. Mohammad Awwad w środę przechodzi testy medyczne i jeśli wypadną one pomyślnie, to przejdzie do Kolejorza na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją pierwokupu.