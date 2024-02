Lech Poznań odpada z Pucharu Polski. Kolejorz został skarcony przez Pogoń w ostatniej minucie dogrywki

Lech Poznań czeka na Puchar Polski 15 lat

Wtorkowe spotkanie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin na Enea Stadionie zapowiadało się na prawdziwe święto futbolu. Stawką tego pojedynku był awans do półfinału Pucharu Polski, a jak wiadomo jest to najkrótsza droga po trofeum oraz do Europy. Kibice Kolejorza i Portowców przed tym spotkaniem mieli niesamowitego smaka na triumf. W stolicy Wielkopolski na zwycięstwo w tych rozgrywkach czekają od 15 lat (5 przegranych finałów od tamtego zwycięstwa), natomiast Duma Pomorza od 1948 roku, czyli od momentu powstania klubu, nie włożyła żadnego pucharu do legendarnej gabloty.

Fani Pogoni byli mocno zmotywowani na to spotkanie. Świadczy o tym fakt, że na dwa tygodnie przed pierwszym gwizdkiem wykupili komplet 2 tysięcy biletów. Ci we wtorkowy wieczór zaczęli pojawiać się przy Bułgarskiej bardzo wcześnie (już na ok. 2 godziny przed spotkaniem), a to dlatego, że nie było zorganizowanego wyjazdu, tylko każdy z kibiców musiał dostać się do stolicy Wielkopolski na własną rękę.