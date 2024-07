Lech Poznań odrzucił zawodnika z Akademii. Otrzymaliśmy list z zarzutami. Lech odpowiada: "Sport to nieustanna rywalizacja oraz selekcja"

- Pewnego wieczoru, po powrocie z zespołem rezerw z Bytomia, SMS-em zablokowano jego występ następnego dnia z zespołem Wisły Kraków, mecz ten Lech przegrał, co miało również wpływ, że ostatecznie w wyścigu o złoto wyprzedziła go Legia Warszawa. Kilka dni później dostał informację, że może jechać do domu, mimo, że został jeszcze jeden mecz U-19. Ta sytuacja przypieczętowała ostateczne rozstanie. Pomimo tego, Patryk Olejnik pojechał z rodziną do Częstochowy na ostatni mecz U-19, by wspierać zespół i podziękować sztabowi za 5-letni pobyt we wronieckiej akademii oraz pożegnać się z kolegami - czytamy w liście.