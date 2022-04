Lech Poznań pewnie wygrał z Górnikiem Łęczna, a i tak nie ma powodów do dużej radości. Kolejorz w lidze jest zależny od Rakowa Częstochowa Dawid Dobrasz

Mikael Ishak i Lech Poznań wykonali w środę swoje zadanie, ale wynik meczu Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa popsuł humory poznaniaków. Adam Jastrzębowski

Lech Poznań w środę pewnie i w bardzo dobrym stylu pokonał Górnik Łęczna 3:0, ale piłkarze i pracownicy klubu, a przede wszystkim kibice, nie mogli być w środowy wieczór do końca zadowoleni po wyniku spotkania Pogoni z Rakowem Częstochowa. On dużo zmienił w kontekście walki o mistrzostwo Polski i Kolejorz obecnie nie jest faworytem do tytułu na cztery mecze pozostałe do końca sezonu.