Lech Poznań po raz siódmy z rzędu wygrywa z Wartą Poznań. John van den Brom: "Zrobiliśmy to w całkiem niezłym stylu"

- Udało się wygrać nie tylko wygrać, ale zrobiliśmy to w całkiem niezłym stylu. Naszą dwutygodniową pracę na treningach i zajęciach udało przełożyć się na mecz. Mimo kilku problemów kadrowych wygraliśmy. W końcu widziałem uśmiechy w szatni, z czego bardzo się cieszę, bo tego brakowało. Mój zespół podniósł się po nie najlepszym okresie, mogę go tylko kompletować. Gratuluje zwycięstwa całej drużynie, oby ta wygrana była początkiem zwycięskiej serii - powiedział podczas konferencji prasowej John van den Brom.

- Zmieniliśmy nieco nasz system z powodu problemów kadrowych. Mieliśmy ograniczone możliwości rotacji w obronie, ale mieliśmy także dobrą wiedzę na temat gry Warty. Nie sądzę, że dzisiejszy system był znacząco inny od naszego standardowego. To, co się liczy, to zaangażowanie i jakość - zaznaczył 56-letni szkoleniowiec.

W derbowym meczu nie zagrał również Mikael Ishak. Szwedzki kapitan Kolejorza powrócił do formy, po kontuzji, którą odniósł w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. W tygodniu trenował normalnie z zespołem, jednak w dniu derbowym przyjechał do klubu chory, a klubowi lekarze postanowili go odesłać do domu. Holender powiedział jednak, że nawet gdyby Ishak byłby w stu procentach zdrowy, to nie zagrałby od pierwszej minuty.