Lech Poznań po szalonym meczu remisuje z Legią Warszawa w Centralnej Lidze Juniorów do lat 18 (2:2). Dobre spotkanie w LTC

Zaledwie kilka minut później, gospodarze po raz kolejny poszukali dalekiego podania do swojego snajpera. Patryk Waliś popełnił błąd i nie przeciął tego zagrania, które spokojnie trafiło do Kamińskiego. Stoper Lecha postanowił ratować się faulem, co powstrzymało okazję Legii do ponownego wyjścia jeden na jeden z bramkarzem Kolejorza. Sędzia nie miał wątpliwości, że to przewinienie kwalifikowało się na czerwoną kartkę i po niecałym kwadransie, drużyna Huberta Wędzonki musiała radzić sobie w dziesięciu.