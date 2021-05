Lech Poznań podał plan przygotowań do sezonu na 100-lecie klubu. Będzie dwóch zagranicznych rywali

We wtorek, 29 czerwca Kolejorz wyjedzie na zgrupowanie do Opalenicy, które potrwa do 9 lipca.

W tym czasie lechici zmierzą się z Zagłębiem Lubin (30 czerwca), przeciwnik do ustalenia (3 lipca), duńskim FC Midtjylland (7 lipca) i Arką Gdynia ( 9 lipca).

Mecze 3 i 7 lipca z przeciwnikiem do ustalenia oraz z mistrzem Danii i obecnym wiceliderem tamtejszej ligi mają się odbyć na głównej płycie obiektu przy Bułgarskiej i z kibicami. Trener Maciej Skorża chce bowiem, by jego piłkarze przyzwyczaili się do gry przy reagującej publiczności na trybunach.