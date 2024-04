Lech Poznań ponownie traci punkty. Kolejorz z każdym meczem oddala się od mistrzostwa. Zobacz oceny lechitów

Lech Poznań zremisował ze Stalą Mielec

To był kolejny bardzo słaby mecz Lecha Poznań w tym sezonie. Kolejorz przyjechał w Lany Poniedziałek do Mielca, na spotkanie ze Stalą. Gospodarze w rundzie wiosennej prezentują się bardzo dobrze. W 2024 roku przegrali zaledwie jedno spotkanie. Było to na początku marca z Radomiakiem Radom (2:1).