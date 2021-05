Lech Poznań pozbędzie się swojego kapitana? Thomas Rogne znalazł się na celowniku Konyasporu. Tak informuje Turecki dziennikarz

30-latek dołączył do Lecha w styczniu 2018 roku. Od tamtej pory rozegrał w niebiesko-białych zaledwie 72 spotkania, w których zdołał strzelić 4 gole. Przez większość swojego pobytu Norweg zmagał się z urazami. Co ciekawe, stoper ani razu nie rozegrał w Kolejorzu przynajmniej sześciu spotkań z rzędu, zazwyczaj przez kontuzje.

Znany turecki dziennikarz Zeki Uzundurukan, poinformował na Twitterze o sporym zainteresowaniu kapitanem Lecha wśród działaczy Konyasporu. To drużyna, która z reguły kończy rozgrywki w środku tabeli tamtejszej ekstraklasy. W ubiegłych latach klub z południa Turcji często sięgał po zawodników z przeszłością w naszej lidze. Zimą 2016 roku na linii Lech - Konyaspor doszło do transferu Barry'ego Douglasa.

Trzeba przyznać, że o ile kapitan Lecha jest zdrowy, to zdecydowanie znajduje się w czołówce stoperów naszej ligi. W tym sezonie rozegrał 18 spotkań, w których zdobył 2 bramki. Gdy grał, raczej nie popełniał rażących błędów i na przestrzeni całych rozgrywek spisywał się poprawnie. Kibice Kolejorza są jednak zdania, że z Norwegiem czas się pożegnać. Dla poznańskiego klubu to ostatnia szansa, by zarobić na swoim zawodniku. Kontrakt Thomasa Rogne wygasa wraz z końcem tego roku, a więc Konyaspor musiałby zapłacić za sprowadzenie go do siebie w letnim okienku transferowym.

