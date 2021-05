Lech Poznań pracuje już mocno nad transferami przed przyszłym sezonem. Maciej Skorża chce grać o... mistrzostwo Polski

Brązowe medale dla siatkarek Enei Energetyka Poznań. Najpierw był morderczy bój, a potem wielka feta wśród energetycznych dziewczyn

Enea Energetyk marzy od kilku sezonów o elicie, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dlatego brąz fetowano z ogromną radością. W sobotnie popołudnie energetyczne dziewczyny potwierdziły te wszystkie cechy, z których słyną od lat, czyli waleczność, determinację i wiarę w zwycięstwo do ostatniej piłki. Druga wygraną nad San-Pajdą poznanianki odniosły po morderczej walce, wygrywając tie-break 17:15.